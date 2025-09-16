В КГГА рассказали, когда начнут строить метро на Троещину в Киеве: известны названия станций

Подольский мостовой переход в Киеве, который недавно полностью открыли для движения транспорта, станет ключевым в развитии транспортной инфраструктуры города. Следующий этап – строительство съезда на Подол и метро на Троещину.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сейчас продолжаются подготовительные работы.

Что известно

"Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным", – говорится в сообщении.

Как отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Она должна соединить левый и правый берега столицы.

Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Также предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" – "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" – "Подольская".

"Станцию "Радужная" построят на левом берегу. Сейчас уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 23 августа, на Подольско-Воскресенском мосту полностью открыли движение по всем полосам в обоих направлениях. Путепровод доступен для автомобилей, общественного транспорта и велосипедистов.

