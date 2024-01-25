В КГГА рассказали, будут ли переводить школы Киева на онлайн-обучение из-за гриппа и ОРВИ

В Киеве ситуация с заболеваемостью школьников ОРВИ контролирована. Потому причин переводить учебные заведения города в онлайн-режим нет.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский, передает пресс-служба КГГА. Власти столицы постоянно отслеживают эпидемиологическую ситуацию.

"За последнюю неделю выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников, что чуть менее 2% от того количества учащихся офлайн. Это точно не критические показатели и ситуация контролируемая. Общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", – отметил Мондриивский.

Чиновник подчеркнул, что в столице отслеживают ситуацию с ОРВИ. В случае прохождения эпидемического порога будут принимать решения по карантинным мерам в зависимости от ситуации – в отдельных школах, районах или городе в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 25 января в школах отдельных регионов Украины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. В частности, в некоторых учебных заведениях Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также городов Львова и Винницы ученики перешли на дистанционное обучение.

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