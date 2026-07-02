В ходе атаки РФ было повреждено историческое здание в центре Киева. Подробности и фото

В Киеве в ходе российского комбинированного удара пострадало историческое здание на бульваре Тараса Шевченко. В результате обстрела в здании возник пожар.

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Об этом сообщили СМИ. Враг целенаправленно атакует гражданские объекты.

Что известно

Так, во время очередного удара страны-террориста РФ по Киеву в ночь на 2 июля было повреждено историческое здание в центре города на бульваре Тараса Шевченко, построенное архитектором Иосифом Зекцнером.

Здание является памятником киевской архитектуры начала XX века. Это доходный дом, построенный в 1901 году по проекту архитектора Иосифа Зекцнера по заказу киевского адвоката Григория Богрова.

Здесь сейчас находится отель CityHotel Residence. Информация о возгорании здания появилась вскоре после полуночи, когда город начали атаковать российские дроны-камикадзе. Пожар в здании спасатели тушили в течение ночи.

Стоит добавить, что в разные годы это здание использовалось как гостиница. В последние годы здание находилось на реставрации, в ходе которой над ним построили мансарду, что вызвало дискуссии среди местных жителей.

Напомним, с вечера среды, 1 июля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Киев. Враг направил в сторону украинской столицы десятки ударных беспилотников, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на четверг, 2 июля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие.

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