В Чернобыльской зоне заметили большую бабочку с идеальной маскировкой. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения нашли одну из крупнейших бабочек в нашей фауне. Размах крыльев бражника тополевого, а речь идет именно о нем, может достигать 10 сантиметров, а также имеет окраску, которая прекрасно его маскирует.

Кроме того, взрослые особи вообще не питаются. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Что известно

"Бражник тополевый. Эта бабочка – одна из крупнейших в нашей фауне: размах крыльев может достигать 10 см! Ее буро-серая окраска с нечеткими линиями и пятнами прекрасно маскирует ее среди коры и опавших листьев. В покое он сидит с опущенными вниз крыльями и выглядит как увядший листок тополя – попробуй найти!" – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Зоны, свое название бабочка получила не случайно – его гусеница питается листьями тополя, осины, иногда и ивы. Она имеет ярко-зеленую окраску и характерный рог на заднем конце.

В начале августа уже можно найти взрослых гусениц, которые скоро прекратят питаться, опустятся в подстилку и окукливаются. Куколки зимуют в почве, а весной из них выходят новые бабочки.

Стоит добавить, что взрослые бражники не питаются совсем и у них нет хоботка. Весь "энергетический запас" они накапливают еще на стадии гусениц.

Исследование Зоны

