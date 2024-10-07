У сети показали, как выглядел Киев около 120 лет назад. Уникальные фото

Архивные снимки остаются одной из немногих возможностей узнать об истории Киева и увидеть, какой была его жизнь. В частности, это можно сделать по фотографиям 1900-х годов.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, большинство старых построек города не выдержали проверку временем.

"1900-е годы. Таков был Киев более 100 лет назад", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, в частности, можно увидеть, как выглядела первое здание Центрального железнодорожного вокзала, центр города, а также моменты жизни киевлян.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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