Требовали с врачей взятки за проведение операций: в Киеве задержали руководителей медучреждения. Фото и видео

В Киеве правоохранители раскрыли схему систематического вымогательства денег у врачей за возможность проведения операций, которая действовала в одной из муниципальных больниц. "Бизнес" организовали медицинский директор и двое заведующих отделениями.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, следователи совместно с оперативниками ДСР НПУ раскрыли "бизнес" должностных лиц одного из муниципальных медучреждений Киева. Было установлено, что медицинский директор больницы и заведующие двумя отделениями организовали систему регулярных поборов с подчиненных.

Так, хирурги, ортопеды, травматологи и врачи других специальностей должны были каждую пятницу приносить деньги заведующему отделением за каждую операцию или другие манипуляции, проводимые пациентам. Каждая операция оценивалась в 1 тысячу гривен.

"Врачам-хирургам, которые отказывались платить деньги руководству, угрожали лишением возможности оперировать, отменой брони и переводом на так называемую "бумажную" работу. Деньги все врачи приносили одному из подозреваемых руководителей отделения, который выполнял роль так называемого "кошелька" — собирал "кассу", вел подсчеты и передавал часть денег дальше руководителю", — добавили правоохранители.

В прокуратуре подчеркнули, что заведующий отделением, который непосредственно занимался сбором денег, располагал списками всех операций, проводимых каждым врачом, и тщательно подсчитывал, какую сумму за неделю каждый из них должен сдать в так называемую "чёрную кассу" и сам называл её размер. При этом откуда врач должен взять эти деньги — с пациентов или из собственного кармана — никого не интересовало.

Правоохранители в течение нескольких месяцев фиксировали ежепятничные сборы денег. В частности, установлено, что только один из медиков был вынужден заплатить более 40 тысяч грн за возможность работать.

Злоумышленников задержали и сообщили о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды. Подозреваемым избраны меры пресечения: в частности, медицинскому директору назначен ночной домашний арест сроком на два месяца, двум заведующим отделениями – содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске врача военной поликлиники подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у 25-летнего военнослужащего, получившего травмы на фронте и проходившего лечение. По данным следствия, сначала она взяла деньги за заключение ВЛК, а затем потребовала дополнительную плату за установление инвалидности.

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