Трагически оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Павел Булатицкий. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из поселка Бабинцы Киевской области Павел Булатицкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"Защищая свободу и независимость Украины, погиб 51-летний житель поселка Бабинцы – Павел Булатицкий", – написал Федорук.

Воин добровольно стал на защиту Украины в первый день полномасштабного вторжения. Верно служил на Черниговщине, а затем – на Купянском и Покровском направлениях. Всегда говорил, что идет на войну ради самого ценного – своей семьи.

К сожалению, 10 августа вблизи села Великомихайловка на Днепропетровщине жизнь Героя трагически оборвалась от удара российского FPV-дрона.

Что известно о воине

В мирной жизни Павел Булатицкий работал шахтером и машинистом метрополитена. Был очень трудолюбивым, любил дерево и изделия из него. Собственноручно построил дом, где воспитал двух сыновей.

"В скорби остались жена, двое сыновей, мать и сестра. Это болезненная потеря для всей общины", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 16 августа, в 11:00 возле дома по адресу: село Бабинцы, улица Лесная, 5. После – похорон на местном кладбище по улице Луговая.

