Странные машины и роскошный Крещатик: в сети показали Киев в 1980-х

Столица Украины во времена 80-х годов прошлого столетия жила активной жизнью. По главной улице Киева курсировал городской общественный транспорт и частные автомобили.

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В сети появились уникальные архивные кадры Киева 1980-х годов, позволяющие погрузиться в атмосферу столицы прошлого века. На снимках можно увидеть, каким был главный проспект города – Крещатик, поражавший своей роскошью и особой атмосферой.

Среди городской суеты тех лет отличаются автомобили, казавшиеся в то время необычными и редкими, ведь импортные модели или специальные служебные машины были настоящей роскошью на советских дорогах.

Архивное фото из книги "Здравствуй, Киев" Паолы Утевской за 1982 год, опубликованное в сообществе "Клуб Коренного Киевлянина" позволяет проникнуть в прошлое и увидеть, как жили и развлекались киевляне, а также почувствовать дух города в период его расцвета.

На фото можно увидеть Крещатик и Бессарабскую площадь, где отсутствует наружная уличная реклама, ситилайты и яркие вывески. По Крещатику курсировали "рафики", "Волги", "ГАЗы", "буханки", автобусы ЛАЗ.

В комментариях под фото разгорелись дискуссии относительно автобусов, курсировавших по Крещатику в те времена. Пользователи соцсетей утверждают, что по Киеву ездили рижские RAF, служившие маршрутными такси, или польские автобусы Nysa.

"Ничего странного. Обычные машины для своего времени. Один микроавтобус кажется polski Źuk или что-то подобное. Их было немного. А рижский RAF встречался повсюду. "Волга" с занавесками тоже типичная, советская", – говорится в комментариях.

Некоторые вспомнили очереди на Крещатике на такси - "тариф 20 коп./км", и о том, что на втором этаже Бессарабки была диспетчерская.

Напомним, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из мест, где во время немецкой оккупации украинские крестьяне имели возможность продавать продукты. Жизнь этого легендарного места в 1943 году зафиксировал солдат вермахта Герберт Письмо.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было сооружено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

В 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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