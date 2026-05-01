Стал на защиту Украины в 2022: стало известно о смерти военного из Киевской области Спартака Силакова. Фото

На Харьковщине умер военный из Ворзеля Киевской области Спартак Силаков. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 22 апреля в результате полученного ранения во время выполнения эвакуационного задания.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Выполняя эвакуационное задание, на войне погиб 49-летний Спартак Силаков из Ворзеля", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родом из Донецка – 22 года работал шахтером. В 2017 году вместе с семьей переехал в Ворзель. Любил музыку – играл на гитаре, занимался спортом. Работал на ЧП "Делиция", а в 2022 году добровольно мобилизовался в Силы обороны Украины.

К сожалению, воин был ранен во время выполнения боевого задания по эвакуации. Умер 22 апреля в Харьковской области, куда был доставлен после ранения.

"У Спартака остались жена Оксана и сыновья Игорь и Руслан. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

