Сохранение архитектурного наследия: в Киевской области оцифруют старинные казацкие церкви

Специалисты оцифруют старинные казацкие церкви, которые находятся на территории Киевской области. Это будет сделано в рамках сохранения архитектурного наследия региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Всего в Киевской области есть почти 30 таких объектов.

"В 2024 году Департамент культуры и туризма определил основное направление своей деятельности оцифровки культурного наследия. Один из проектов сохранения архитектурного наследия региона – оцифровка казацких церквей", – говорится в сообщении.

Как отметили в КОВА, старейшей казацкой церковью региона является Покровский храм в селе Сулимовка Бориспольского района, возведенный в 1622-1628 гг. гетманом Иваном Сулимой. Самой молодой казацкой церковью является Покровская в селе Бородан. Ее освятили в 1800 году, четверть века спустя после разрушения Запорожской Сечи. Это был последний казацкий храм в истории.

Всего в Киевской области 28 церквей и одна часовня, которые, по мнению многих архитекторов, являются казацкими.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину вернулась коллекция артефактов "Скифское золото", которую из-за оккупации Крыма в течение девяти лет хранили в Нидерландах. Речь идет о 565 предметах – античных скульптурах, скифских и сарматских украшениях, китайских лаковых шкатулках в возрасте двух тысяч лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!