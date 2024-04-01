Скорость до 80 км/ч: названы улицы Киева, где сняли ограничения
В Киеве с 1 апреля на некоторых участках дорог увеличили разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Такие же правила начали действовать на некоторых местах города Днепр.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Соответствующее решение будет действовать до 1 ноября.
"Согласно решению Киевского городского совета определен перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 80 км/ч", – написал Билошицкий.
Двигаться с увеличенной скоростью можно на следующих участках дороги:
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).
"Напоминаю, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч… В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость", – добавил Билошицкий.
Узнать соответствующий перечень дорог для города Днепр можно по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в пятницу, 29 марта, легковушка КИА протаранила трамвай. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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