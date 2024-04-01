Скорость до 80 км/ч: названы улицы Киева, где сняли ограничения

В Киеве с 1 апреля на некоторых участках дорог увеличили разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. Такие же правила начали действовать на некоторых местах города Днепр.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Соответствующее решение будет действовать до 1 ноября.

"Согласно решению Киевского городского совета определен перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 80 км/ч", – написал Билошицкий.

Двигаться с увеличенной скоростью можно на следующих участках дороги:

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской пл.);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до черты города Киева).

"Напоминаю, что скоростной режим движения в столице на других участках дорог составляет 50 км/ч… В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость", – добавил Билошицкий.

Узнать соответствующий перечень дорог для города Днепр можно по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в пятницу, 29 марта, легковушка КИА протаранила трамвай. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

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