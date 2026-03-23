Синоптики рассказали, когда на Киевщине потеплеет до +19°С: прогноз погоды на следующие пять суток

В Киеве и области в течение 24-28 марта синоптики осадков не прогнозируют. Кроме того, в регионе днем постепенно будет расти температура воздуха, в частности 26-28 числа можно ожидать до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Весна все больше набирает силы в столичном регионе.

Что рассказали синоптики

"24-28 марта на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем оптимистический характер погоды по нарастанию тепла: надо подождать двое суток, 24 и 25 марта, когда по области ночью еще может подмораживать", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что в дальнейшем, 26-28 марта, минимальная температура ночью планирует переместиться в пределы небольших "плюсов": 2-7°С тепла. Днем можно рассчитывать на еще более ощутимое теплое весеннее дыхание: от 11-16°С тепла 24-25 марта, до 14-19°С – 26-28 марта.

В столице ожидается постепенное повышение температуры ночью от 1°С до 6°С тепла, днем от 13°С до 16°С тепла.

"В общем, для этой мартовской поры характерен большой суточный ход температуры, то есть ее повышение от ночи ко дню, что значительно зависит от облачности. Погоду будет предопределять поле высокого давления, поэтому осадков не ждем", – добавили в Укргидрометцентре.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

