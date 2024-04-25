Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 25 апреля: что известно

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля в регионе прогнозируют грозу.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайшее время с сохранением до конца суток 25 апреля грозы", – сообщили синоптики.

Стоит добавить, что в Киеве в четверг, 25 апреля, после нескольких дней половодья, начал спадать уровень воды в Днепре. На месте прогулок, где накануне была затоплена территория, сейчас коммунальщики убирают остатки ила и мусора.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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