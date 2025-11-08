Шарм старинной эпохи в центре Киева: как выглядела Владимирская горка в начале 1900-х годов. Фото

Владимирская горка является одним из самых любимых мест отдыха и прогулок жителей и гостей Киева. Благодаря старинной открытке мы можем увидеть, как выглядело это место в начале 1900-х годов.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Локация была открыта для посетителей в середине XIX века.

"Владимирская горка на колоризованной открытке начала ХХ века – любимое место прогулок киевлян", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть ухоженные аллеи, живописные зеленые склоны и открытый вид на Днепр создавали атмосферу городского отдыха для горожан всех возрастных категорий. Тогдашняя публика – женщины в элегантных платьях, мужчины в костюмах и шляпах – гармонично вписывались в пространство одного из старейших парков столицы.

В сообществе отметили, с чем нельзя не согласится, что это место всегда было символом киевской прогулочной культуры, где сохранился шарм старинной эпохи в самом центре города.

Владимирская горка – парк в Киеве, заложенный в середине XIX века. Площадь — 16,9 га (по другим данным 10,6 га). Расположена в исторической части Киева.

