Роскошные обрывы и овраги: как выглядела "Киевская Швейцария" в начале 1900-х годов. Архивные фотографии

Старые фотографии позволяют увидеть столицу Украины, которой, к сожалению, уже нет. В частности, Репьяхов Яр, который в начале XX века носил народное название "Киевская Швейцария".

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Снимки были опубликованы в группе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни это место выглядит совсем иначе.

Что известно

"1906–1911 годы. Лукьяновка, Репьяхов Яр, Врубелевский спуск. Какие же роскошные обрывы и овраги! Киев действительно уникален, здесь есть природа на любой вкус", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в начале XX века в отношении этого места бытовало неофициальное название —"Киевская Швейцария"(из-за сходства рельефа). По оврагу пролегала трасса трамвайного маршрута ("швейцарский маршрут", который функционировал в летний период) от Лукьяновки до Куреневки.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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