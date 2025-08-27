Публиковала снимки с нацистской символикой: полицейские сообщили о подозрении секретарше райсуда Киева. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая опубликовала на своей странице в соцсети фото с нацистской символикой. Нарушительницей оказалась секретарь Святошинского районного суда.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

Разоблачили преступление в начале августа этого года следователи Святошинского управления полиции. Правоохранители выяснили, что 23-летняя киевлянка во время отдыха в компании друзей сделала фото, держа в руках флаг с нацистской символикой.

"Вечером того же дня опубликовала указанную фотографию в своих социальных сетях. Во время общения с правоохранителями нарушительница объяснила, что сделала это "ради развлечения", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители изъяли у девушки флаг и телефон в качестве вещественных доказательств. Злоумышленнице было сообщено о подозрении по факту публичного использования символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).

Что известно о подозреваемой

Как отметили в социальных сетях, фото с нацистским флагом опубликовала секретарь Святошинского районного суда Киева. Отмечается, что в комментариях один из подписчиков спросил она "нацистка? На что дама ответила – "минусы?".

