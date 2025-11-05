Публиковала снимки с нацистской символикой: будут судить секретаршу райсуда Киева. Фото

В Киеве будут судить женщину, которая опубликовала на своей странице в соцсети фото с нацистской символикой. Нарушительницей оказалась секретарша Святошинского районного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в августе этого года следователи Святошинского управления полиции обнаружили в социальных сетях публикацию, на которой 23-летняя киевлянка позирует с нацистским флагом.

"Полицейские установили, что девушка, отдыхая в компании друзей, сделала несколько фото с флагом с нацистской символикой и опубликовала их на своей странице в социальной сети", – уточнили в пресс-службе.

Тогда злоумышленнице сообщили о подозрении по факту публичного использования символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Что известно об обвиняемой

Как отметили в социальных сетях, фото с нацистским флагом опубликовала секретарь Святошинского районного суда Киева. Отмечается, что в комментариях один из подписчиков спросил, она "нацистка"? На что женщина ответила – "минусы?".

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые демонстрировали нацистскую символику в Печерском районе города. Злоумышленниками оказались двое иностранцев.

