В Киеве мужчина кричал 'Слава России!' и издевался над ветераном, который потерял конечность: полиция отреагировала

В Шевченковском районе Киева местный житель громко слушал русскую музыку в квартире дома. Кроме того, он выкрикивал в адрес украинских военных "Слава России" и показывал непристойные жесты.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила жительница столицы Маричка Жук. В полиции уже отреагировали на этот инцидент.

Что известно

"Этот чувак и его брат кричали военным "Слава России". Это одно большое отродье, показывал пальцем, что расстреливает ребят", -– написала Жук.

Она добавила, что мужчина также издевался над бойцом, который потерял конечности на фронте, демонстрируя, что у него ноги есть, а у раненого – нет, когда тот сделал ему замечание.

Реакция полиции

На инцидент оперативно отреагировали правоохранители. Как сообщили нам в пресс-службе столичной полиции, информацию о нарушении они обнаружили во время мониторинга сети интернет.

"Так, на обнародованном видео зафиксировано как 55-летний киевлянин, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, громко включил колонку с русской музыкой, а на замечания прохожих отвечал нецензурной бранью", – уточнили в пресс-службе.

На нарушителя составили административные материалы по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство, и ст. 178 КУоАП – появление в общественных местах в пьяном виде.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители столичной полиции нашли водителя, который неадекватно реагировал на обращение к нему пассажиров на украинском языке. Происшествие произошло 20 июля в маршрутном автобусе №535.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!