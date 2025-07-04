Повреждены дома и авто: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на пятницу, 4 июля, Россия атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, повреждены, в частности, жилые дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная массированная ночная атака врага на Киевщину БПЛА и ракетами различных типов. Под ударом – мирные населенные пункты области. Тревога продолжалась более 15 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Спасибо нашим охотникам в небе. Сегодня ночью в рамках экспериментального проекта было перехвачено около 60 вражеских дронов. А всего за период его действия, несколько месяцев, с помощью дронов в небе над Киевщиной уже поражено почти 550 вражеских БпЛА. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в Бучанском районе повреждены многоэтажка, два частных дома и автомобили. На Фастовщине ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов. В Броварском районе повреждены окна учебного заведения.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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