Подготовка к отопительному сезону: Кличко показал, как модернизируют теплосеть на улице Деловой в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как завершают комплексную модернизацию магистральной теплосети на улице Деловой. Работы проводятся в рамках подготовки города к новому отопительному сезону.

Об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Ремонт будет завершен до начала поставок тепла в дома горожан.

Что известно

"Киев продолжает готовиться к зиме. Выехали вместе с главами районов столицы проверить, как завершают комплексную модернизацию магистральной теплосети на улице Деловой в Печерском районе. Она обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 140 зданий. Работы "Киевтеплоэнерго" проводит в рамках Программы модернизации теплосетей, исчерпавших срок эксплуатации", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что сеть диаметром 700 мм, которую сейчас модернизируют, проложили еще в 1972 году. За последние 5 лет на ней произошло 5 повреждений. Фиксировали значительные утечки теплоносителя на поверхность и так называемые фонтаны.

Вместо изношенных прокладывают современные предварительно изолированные трубы европейского образца, которые оборудованы системой сигнализации о повреждениях. В целом переложат почти 1 км труб. Также энергетики построили 3 новые монолитные теплокамеры с современным оборудованием. Реконструкцию завершат до начала отопительного сезона. Далее выполнят благоустройство территории и восстановят асфальтовое покрытие.

"Также на ул. Деловой провели заседание Оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону. Отметил, что один из наших приоритетов – уровень безопасности мероприятий и отработки действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Потому что враг продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры. Поэтому должны быть максимально подготовленными", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что Киев находится на финальной стадии подготовки к отопительному сезону. Текущие ремонты, профилактика и обследование выполнены уже на 90%.

"Даже в условиях войны, финансовых ограничений и нехватки кадров, столица не останавливает модернизацию теплосетей. Напомню, в этом году "Киевтеплоэнерго" запланировали осуществить ее на 13 участках в разных районах столицы", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и запасами ресурсов. Однако, отмечается, возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.

