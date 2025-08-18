Под Киевом вблизи железнодорожной станции поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии

В Борисполе Киевской области поезд сообщением Киев – Харьков недалеко от станции сбил пожилую женщину. К сожалению, от полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, поступило сообщение от дежурного по станции о том, что в Борисполе вблизи железнодорожного вокзала поезд сбил женщину.

"Правоохранители предварительно установили, что скоростной поезд сообщением Киев – Харьков сбил 78-летнюю местную жительницу, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

