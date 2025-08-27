Под Киевом у грузовика во время движения оторвалось колесо и влетело в легковушку. Фото

Вблизи села Чайка Киевской области у грузового автомобиля во время движения оторвалось колесо, которое на скорости влетело в легковушку. В результате ДТП последнее авто было повреждено.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Водителей призвали проверять транспорт перед выездом.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 27 августа, около 7:00 патрульные получили вызов о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев – Чоп.

На месте происшествия полицейские установили, что у грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros во время движения оторвалось колесо и повредило легковушку Skoda Octavia, стоявшую на обочине. К счастью, никто не пострадал. На водителя грузовика патрульные составили протокол по статье 124 (нарушение ПДД, что привело к аварии) КУоАП.

"Напоминаем, что перед выездом водитель, согласно пп. 2.3.а ПДД, обязан проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства, а также правильность размещения и крепления груза", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на мосту Патона легковушка на скорости наехала на ограничитель и перевернулась на крышу. Как оказалось, водитель сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения – прибор "Драгер" даже не смог установить точное количество промилле в крови мужчины.

