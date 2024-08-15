Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 августа

В Киевской области в пятницу, 16 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 3-8 м/с

"Прогноз погоды на 16 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 24-29°С; у Киева ночью 13-15°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 17-18 августа. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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