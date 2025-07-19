Перехвачено более 20 вражеских дронов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на субботу, 19 июля, страна-террорист РФ снова атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, есть повреждения

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. Под ударом мирные населенные пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате ночной атаки в Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

Отмечается, что благодаря силами ПВО, в частности, охотникам подразделения с "Чистое небо" в течение ночи ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 18 июля, страна-агрессор Россия начала атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, а также нанес удары баллистикой. Около 4:00 субботы в воздушном пространстве появились крылатые ракеты.

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