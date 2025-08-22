Печальная весть: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Ковзало. Фото

На Сумщине в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Роман Ковзало. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Печальная весть

"Погиб житель Ирпеня – Роман Ковзало, от удара вражеского FPV-дрона на Сумщине. Роман мужественно исполнял свой воинский долг в должности оператора десантно-штурмового отделения", – написал Маркушин.

Защитнику Украины было 46 лет. Роман родился в селе Боровая на Харьковщине, а с 2016 года проживал в Ирпене. Его знали как искреннего и трудолюбивого человека. Дома своего защитника ждала мама.

Воина похоронят на Аллее памяти Защитников Украины в Ирпене в пятницу, 22 августа.

"Всем родным, близким и побратимам Романа – искренние соболезнования от всей Ирпенской громады", – добавил Маркушин.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

