Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Пожарнюк. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Пожарнюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 июля 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На войне погиб наш земляк, бучанец Ярослав Пожарнюк", – написал Федорук.

По словам мэра Бучи, 39-летний Герой отдал жизнь за Украину 27 июля 2024 года во время штурмовых действий на Покровском направлении. Лишь недавно тело воина удалось вернуть домой.

"Это не единственная трагедия, которую российские оккупанты принесли этой семье. В марте 2022 года в Буче они убили маму Ярослава – Эльзу Омелянскую, которую тогда похоронили в братской могиле, а затем перезахоронили в Буче. В семье остался только отец – Петр Николаевич. Выражаем искренние соболезнования в этой двойной, невыразимо болезненной потере. Россия несет с собой только смерть и боль", – добавил Федорук.

