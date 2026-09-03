Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Игоря Ефимчука. Фото

В больнице города Винница после тяжелого ранения и лечения скончался военнослужащий из Боярской общины Киевской области Игорь Ефимчук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 25 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской громаде. 25 августа 2026 года после тяжелого ранения и лечения в Военно--медицинском клиническом центре Центрального региона в городе Винница скончался командир отделения беспилотных авиационных комплексов 428-го отдельного батальона беспилотных систем "Тень" младший сержант Игорь Ефимчук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 ноября 1982 года в селе Дворовичи Ровенской области. Окончил местную школу, получил образование в Нововолынском электромеханическом техникуме. В 2001-2002 годах проходил срочную военную службу. Работал на Ровенском заводе высоковольтной аппаратуры.

С 1 апреля 2022 года встал на защиту Родины, вступив в ряды ВСУ. В скорби остались мать, отец, жена и двое детей.

"Память об Игоре Ефимчуке будет вечно жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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