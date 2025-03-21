Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Сайченко

В медицинском заведении после сложного лечения и нескольких операций скончался военный из села Мотовиловка Киевской области Александр Сайченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 16 марта 2025 года, после продолжительной борьбы за жизнь, ушел в вечность защитник Александр Сайченко", – говорится в сообщении.

Украинский воин родился 15 июля 1973 в селе Мотовиловка Фастовского района. Окончил местную школу, а после прохождения военной службы учился в Автодорожном техникуме в Киеве, а затем – в школе милиции. Работал аттестованным сотрудником милиции при ГУ МВД в Киеве. После увольнения из милиции работал на разных предприятиях Киевской области.

С началом полномасштабного вторжения не остался в стороне – 8 декабря 2022 был призван на военную службу. В 2023 году проходил обучение в Германии. В октябре 2024 года вблизи населенного пункта Андреевка Луганской области получил тяжелое ранение.

"После сложного лечения и нескольких операций 16 марта 2025 его сердце остановилось в Государственном учреждении "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова". В скорби остались сын Виталий, близкие родственники, друзья и собратья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной утраченной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный из Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.

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