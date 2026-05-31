Один из главных символов Киева: как выглядели Золотые ворота от 1650-х годов и до наших дней. Фото

Несомненно памятник времен Киевской Руси – Золотые ворота являются одним из главных символов столицы Украины. Мы привыкли видеть их в виде массивного здания, однако до начала 1980-х годов они выглядели совсем иначе.

Видео дня

Архивные фото и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Они были "восстановлены" в честь празднования 1500-летия столицы Украины.

Взгляд в прошлое

"Архивные фото киевских Золотых ворот с давних времен и после реставрации в ХХ веке", – говорится в сообщении.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из древнейших каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ столицы Украины. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде). Строительство ворот продолжалось с 1019-го по 1026 год.

Они серьезно пострадали во время осады Киева войсками хана Батыя в 1240 году и долгое время разрушались. В XVII веке Золотые ворота Киева укрепили бастионами для защиты города. К середине XVIII века ворота устарели, разрушались и были засыпаны землей.

В начале XIX века под руководством археолога Кондрата Лохвицкого ворота раскопали, открыв стены длиной 25 м и высотой 8 м. В 1834 году памятник отреставрировали и торжественно открыли.

С помощью ИИ можно увидеть, как эта местность изменилась за более чем 135 лет.

Только в 1982 году, к празднованию 1500-летия Киева, их реконструировали, несмотря на то, что вероятные планы или изображения Золотых ворот не сохранились. Тогда же памятник открыли для посетителей.

Как сообщал OBOZ.UA, город Вишневое является юго-западным пригородом Киева. Своему возникновению и развитию он обязан железнодорожной станции, которая долгое время называлась "Жуляны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!