В Киеве в пятницу, 15 августа, на мирную акцию возле посольства США собрались семьи военнопленных и пропавших без вести защитников. Участники митинга пришли напомнить о цене, которую платит Украина за сохранение собственной территории и отстаивание независимости страны.

Об этом сообщил Укринформ. На месте за правопорядком наблюдают сотрудники полиции.

Так, на мирную акцию к посольству Соединенных Штатов Америки в Киеве пришли семьи военнопленных и пропавших без вести защитников. Около ста человек собрались здесь, чтобы напомнить цену которую платит Украина за сохранение собственной территории и отстаивание независимости страны.

Митингующие призвали президента США Дональда Трампа, "взявшего на себя роль миротворца", в ходе переговоров вместо обсуждения "обмена украинских территорий", поднять вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех, без исключений".

Кроме того, участники акции требуют освобождения всех военнопленных – подтвержденных и не подтвержденных Красным крестом, незаконно осужденных по сфабрикованным делам, объявленных в России "террористами".

Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений, а также плакаты, содержащие надписи на английском языке: Nothing About Ukraine without Ukraine (ничего об Украине без Украины), All-for-all prisoner swap without exceptions (обмен пленных всех на всех, без исключений).

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стартует около 19:00 по Гринвичу.

