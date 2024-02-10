Небольшой дождь, туман и до +8°С: прогноз погоды по Киевщине на 11 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 11 февраля, дождь, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 11 февраля по Киевской области. Облачно, небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем около 5°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 11 февраля ночью и утром туман, видимость 200–500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 февраля, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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