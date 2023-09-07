Небольшая облачность и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 8 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 21-23°С. Обратите внимание, 8-10 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до 9 сентября включительно по Киевщине будет преобладать антициклональный характер погоды, то есть осадков не ожидаем. Температура в ночные часы +11°С...+14°С, а в дневные +21°С...+26°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 8 сентября в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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