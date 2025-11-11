Найдено древнейшее изображение дьявола в Украине: где обнаружили и фото

В Софийском соборе Киева можно увидеть едва ли не самое древнее в истории украинского искусства изображение дьявола. На фрагменте фрески XI-го века можно увидеть, как он летит в бездну.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила художница Елена Грозовская. К сожалению, время не пощадило работу мастера.

Первое изображение сатаны

"На этом фрагменте фрески XI века из Софийского собора – едва ли не самое древнее в истории украинского искусства изображение дьявола. Сброшенный с неба дьявол летит в бездну", – написала Грозовская.

Она добавила, что на опубликованной фреске еще не сформирована "сатанинская" иконография. По ее словам, "животные атрибуты" дьявола – причитающиеся нечистому рога, хвост, копыта – придут в искусство позже.

"А пока персонаж идентифицируется только через свое падение", – констатировала Грозовская.

Стоит добавить, что на полной фотографии, опубликованной на странице Софийского музея, можно увидеть, что над сатаной, который летит в бездну, изображен архистратиг Михаил.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!