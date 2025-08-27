УкраїнськаУКР
"На волонтерских началах": в Национальном парке "Голосеевский" продолжает работать незаконное заведение экс-милиционера. Фото

В Национальном парке "Голосеевский" в Киеве незаконно построенный ресторан, который должны были снести по решению суда, продолжает работать. Это он делает якобы на волонтерских началах и только для помощи военным.

Об этом сообщает проект "Стопкор". История борьбы с заведением тянется уже несколько лет.

Что известно

Так, Киевский апелляционный суд, благодаря расследованию журналистов издания OBOZ.UA и сотрудникам прокуратуры, 12 июня принял решение, согласно которому захватчики земли в Национальном парке "Голосеевский" в Киеве должны вернуть ее городской общине. Кроме того, они должны снести самовольно построенный ресторан.

Несмотря на это, демонтажные работы, по состоянию на 27 августа, не только не начали, но само заведение продолжает работать. Журналисты "Стопкора" посетили скандальный объект – в середине закрытого заведения "Хинкальня" зафиксировали присутствие людей – вероятно, это персонал.

К работникам СМИ вышла администратор, которая сообщила, что заведение якобы работает только для помощи военным, на волонтерских началах.

Она также связалась по телефону с кем-то из владельцев, комментарий на камеру предоставить отказалась. Однако корреспонденты оставили номер телефона для дальнейшей связи и диалога.

Что предшествовало

Журналисты OBOZ.UA провели расследование, согласно которому было установлено, что в столичном Национальном парке "Голосеевский" уже несколько лет хозяйничает семья бывшего налоговика и экс-начальника Святошинского райотдела милиции Анатолия Миколайца. Они незаконно построили там ресторан с десятком беседок, на территории садоводческого общества возвели четырехэтажное здание, где уже работают магазины, и планируют открыть клиники.

В дальнейшем делом уже занялись правоохранители, в частности столичная прокуратура. Во время судебных заседаний, которые длились несколько лет, была доказана правота нашего расследования. Предприниматель построил территорию самовольно – без надлежащих правовых оснований и как нарушение требований земельного законодательства. Никаких решений о предоставлении в пользование этого участка Киевсовет не принимал.

Святошинская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд об освобождении этого участка от самовольной застройки еще в 2023 году, но даже несмотря на это незаконный бизнес продолжал существовать. По результатам судебного рассмотрения решением районного суда в 2024 году иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

Надо отметить, что на судебном заседании, несмотря на протест адвокатов истцов, судья Сергей Журба разрешил журналистам вести видео- и аудиофиксацию, отметив, что суд проходит в открытом режиме.

Одна из адвокатов даже пыталась обвинить журналистов в давлении на суд, мол, они пишут о судебных заседаниях. Хотя это обычная работа прессы, тем более, что речь идет о захвате общественно значимой земли в национальном парке.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 25 августа, коммунальщики окончательно снесли кирпичную стену и металлическое ограждение, которые перекрыли свободный доступ жителей Киева к набережной Днепра возле одного из ЖК. Работы проводились в присутствии правоохранителей.

