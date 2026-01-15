На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Павла Зарицкого. Фото

В результате вражеского обстрела на фронте погиб военный из Броваров Киевской области Павел Зарицкий. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 25 сентября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Такой долгий путь домой "на щите"... Солдат Павел Зарицкий, старший стрелок десантно-штурмового отделения. Погиб 25 сентября 2024 года в результате артиллерийского обстрела в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится завтра, 16 января, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

