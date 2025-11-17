На щите: на фронте погиб военный с Киевщины Иван Зиновчук. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Ирпеня Киевской области Иван Зиновчук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 7 ноября в Донецкой области.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"С глубокой болью и грустью сообщаю о гибели нашего защитника – Зиновчука Ивана", – говорится в сообщении.

Иван Леонидович родился 24 января 1971 года в Киеве – в Пуще Водице. В 2025 году женился и переехал в город Ирпень. К сожалению, 7 ноября во время выполнения боевого задания Герой погиб на Покровском направлении. Дома воина ждали жена, сын и отец.

"Наш защитник любил людей и животных, обожал свою семью. Был мастером по изготовлению изделий из дерева, делал сувениры, шкатулки и гитары. Очень хорошо пел, был любящим человеком с большой светлой душой! Выражаю искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя", – добавила Макеева.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Коноров. Защитник Украины отдал самое ценное – жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!