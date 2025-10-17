На Киевщине возле реки Десна нашли боевую часть российской крылатой ракеты. Подробности и фото

В Киевской области возле реки Десна обнаружили боевую часть российской крылатой ракеты Х-69. Чтобы изъять находку, на место происшествия вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

Что известно

"Саперы обезвредили и изъяли боевую часть российской ракеты Х-69 в Вышгородском районе возле реки Десна", – говорится в сообщении.

Х-69 – российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух – поверхность". Является модификацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста с окружающим фоном.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности при транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

