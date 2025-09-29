На Киевщине саперы с помощью пса-робота нашли элементы кассетных боеприпасов. Фото и видео

В Киевской области после очередного вражеского обстрела саперы нашли элементы кассетных боеприпасов в лесном массиве. Обнаружить их помог роботизированный пес, оснащенный видеокамерой.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"Элементы кассетных боеприпасов найдены в лесном массиве на Киевщине после очередного вражеского обстрела! Саперы сначала провели разведку, используя роботизированного пса, оснащенного видеокамерой. Так специалисты в режиме реального времени дистанционно обнаружили взрывоопасные предметы", – уточнили в ГСЧС.

Отмечается, что саперы собрали и уничтожили на специальной площадке суббоеприпасы, которые визуально напоминали металлические сферы.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

