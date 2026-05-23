На Киевщине с помощью дрона-перехватчика уничтожили вражеский БпЛА 'Форпост', стоимостью $7,5 млн. Видео

Воины подразделения перехватчиков "СИМАРГЛ" продолжают защищать небо над Киевщиной и уничтожать вражеские дроны. Благодаря профессионализму защитника Украины был сбит российский разведывательный БПЛА стоимостью около 7,5 миллиона долларов США.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Воины подразделения перехватчиков "СИМАРГЛ" Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сегодня утром (23 мая. – Ред.) уничтожили вражеский разведывательный дрон типа "Форпост", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сбитие вражеского БАЛА, рыночная стоимость которого составляет около 7,5 млн долларов, состоялось в небе Киевской области. Пилот экипажа "Примары" с позывным "Дос" сначала акустически обнаружил БпЛА.

Благодаря слаженным действиям экипажа удалось быстро поднять в воздух дрон-перехватчик Sting и обезвредить воздушную цель, которая находилась на необычно низкой высоте.

IAI Searcher (Форпост – российская лицензионная модификация) – семейство тактических разведывательных беспилотных авиационных комплексов, разработанных израильским концерном Israel Aerospace Industries. В России была создана модификация "Форпост-Р" и "Форпост-РУ" с возможностью нанесения ударов малокалиберными боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 124 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 102 цели.

