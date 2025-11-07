На Киевщине пьяный водитель легковушки на скорости въехал в магазин. Подробности и фото

В Фастове Киевской области легковушка на скорости въехала в витрину магазина. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного сильного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Подробности ДТП

По словам правоохранителей, в четверг, 6 ноября, они получили сообщение о ДТП в городе Фастов на улице Ивана Мазепы.

"Предварительно правоохранители установили, что 34-летний местный житель не справился с управлением и совершил наезд на металлопластиковую конструкцию магазина. Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения прибора Драгер у нарушителя обнаружили 1,93 промилле алкоголя", – уточнили в пресс-службе.

Нарушителю выписали штрафы за управление авто в состоянии опьянения(штраф 17 тысяч гривен) и нарушение ПДД, что привело к аварии(штраф 850 гривен). Сейчас автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем Chery, скончался в машине скорой помощи.

