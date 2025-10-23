На Киевщине мужчины вместо рыбы нашли в водоеме артиллерийские снаряды. Подробности и фото

В Киевской области рыбаки заметили в воде искусственного водоема артиллерийские снаряды. Чтобы изъяли "находку" на место вызвали водолазов-саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В Киевской области рыбаки в искусственном водоеме заметили подозрительные предметы и сообщили спасателям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водолазы-саперы Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли из воды 15 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

Калибр30 мм – калибр патронов для автоматической пушки. Среди них есть стандартизированные НАТО патроны 30×173 мм (STANAG 4624) и 30×113 мм (STANAG 7219), а также распространенные в мире советские патроны 30×165 мм. Калибр 30 мм имеют и ряд гранатометов и выстрелов для них, в частности, ВОГ-17.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

