На Киевщине мужчина в лесу вместо грибов нашел мины. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области местный житель во время сбора грибов наткнулся на ржавые мины. Чтобы изъять взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам саперов, в Вышгородском районе, между селами Любимовка и Сычевка, грибник в лесу случайно наткнулся на ржавые боеприпасы.

После обследования стало понятно, что находка – это минометные мины калибра 82 мм, пролежавшие в почве еще со времен Второй мировой. Их изъяли для дальнейшего уничтожения на специальной площадке.

"Пиротехники в очередной раз напоминают: ржавчина не делает боеприпасы безопасными. Наоборот – любое прикосновение может обернуться взрывом. Нельзя касаться, переносить или разбирать опасные находки. Увидели подозрительный предмет? Единственный правильный шаг – звонить по телефону "101", – отметили в пресс-службе

