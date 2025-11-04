На Киевщине мужчина в лесу вместо грибов нашел 'прыгающую мину'. Фото

В Киевской области местный житель во время сбора грибов обнаружил "прыгающую мину". Чтобы обезвредить "находку", на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

"В Бучанском районе во время сбора грибов местный житель наткнулся на противопехотную осколочную мину "S-mine 35" – так называемую "прыгающую мину", которая осталась в земле со времен прошлых войн", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в другой части района лесники сообщили об обнаруженных двух минометных минах "НОНА", а впоследствии в лесу был найден еще и реактивный снаряд калибра 122 мм. На всех локациях работали саперы ГСЧС Украины, которые изъяли боеприпасы и перевезли для дальнейшего уничтожения.

S-mine – противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Была разработана Германией в 1930-х годах. Поражающий эффект обуславливается наличием в корпусе мины около 350 металлических шариков. Мина, взрываясь на уровне 0,5-1,5 метра, поражала осколками даже бойцов, лежащих на земле.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.

