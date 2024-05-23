Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 24 мая, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 24 мая по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 24-26 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 мая утром небо в Киеве будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0 ° С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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