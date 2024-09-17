Местами дождь и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 сентября

В Киевской области в среду, 18 сентября, переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 18 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 12-17°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 21-23°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 сентября утро в Киеве ожидается ясное, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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