Кличко рассказал, когда в Киеве завершится отопительный сезон

В Киеве, учитывая существенное потепление, с 28 марта планируется завершать отопительный сезон. Отключение объектов от тепла будет происходить постепенно.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Несмотря на колоссальные риски и неприятельские обстрелы, столица прошла отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

"Отопительный сезон в столице планируем завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками. Поэтому уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим необходимо несколько дней.

"Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате отопления", – подчеркнул Кличко.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – до конца марта. Причина – потепление. При этом, например, в Харькове уже объявили, что с 19 марта будут временно отключать жителям города тепло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!