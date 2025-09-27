Кличко рассказал, когда в Киеве начнется отопительный сезон

В Киеве отопительный сезон начнут, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне 8 градусов в течение трех суток. Основные подготовительные работы на объектах городского теплоэнергетического комплекса уже выполнили.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в эфире ТРК "Киев", передает пресс-служба КГГА. Кроме того, город активно устанавливает резервные источники генерации электроэнергии.

Что известно

"Основные подготовительные работы на объектах городского теплоэнергетического комплекса уже выполнены. Общее состояние готовности – более 90%. Конечно, мы готовимся и к чрезвычайным ситуациям. В этом месяце провели тренировки сил гражданской защиты Киева и области для отработки действий в условиях возможных повреждений крупных энергообъектов. Город привлекает все возможности для укрепления энергорезерва", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что столица устанавливает резервные источники – газовые турбины и газопоршневые установки, которые позволят зимой дополнительно производить около 100 МВт электроэнергии для обеспечения критической инфраструктуры.

"Враг атакует наши энергетические объекты, чтобы сломать киевлян, деморализовать столицу. От столицы многое зависит. Поэтому россияне хотят посеять панику среди людей. Мы же должны быть готовы к различным сценариям. "Киевтеплоэнерго" добавило в работу генераторы большой мощности – от 600 кВт до 2 МВт, которые могут быть задействованы на столичных котельных в случае чрезвычайной ситуации. На сегодня 136 генераторов разместили на теплоисточниках. То есть все котельные, где есть техническая возможность, имеют аварийный запас питания", – отметил Кличко.

По словам мэра, отопительный сезон в Киеве начнут тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне 8 градусов в течение трех суток.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готовится к четвертой военной зиме с четким планом и запасами ресурсов. Тем не менее, отмечается, что возможны локальные блэкауты и перебои с отоплением, особенно в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.

