Кличко показал, как ремонтируют мост Метро в Киеве. Фото и подробности

В Киеве продолжаются работы по ремонту моста Метро, которые начались в конце августа. Специалисты начали устанавливать временные поддерживающие конструкции в прогонах сооружения, чтобы продолжить эксплуатацию путепровода без его закрытия.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В настоящее время он работает в ограниченном режиме по грузоподъемности.

"Проверил, как продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро, начавшиеся в конце августа. Сейчас это один из этапов работ по реставрации объекта. Мост, напомню, был введен в эксплуатацию в 1965 году. Специалисты устанавливают временные металлические поддерживающие конструкции в прогонах сооружения. Это обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас на объекте проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад. Это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, а также устройству ледорезов для обеспечения ледохода. Специалисты уже приступили к установке свай в русле реки Днепр для устройства поддерживающих конструкций моста.

"Сегодня мост Метро работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. При выполнении противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено – между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже завершили прокладку участка дороги от улицы Петра Вершигоры до конечной остановки трамвая. Идет строительство тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой в сторону улицы Бальзака.

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