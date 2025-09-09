Кличко ответил, будут ли поднимать цены на проезд в общественном транспорте Киева
После решения Верховной рады об изъятии 8 млрд грн из бюджета Киева, у города не хватает денег на дотации для общественного транспорта. Несмотря на это, столичные власти ищут возможности не повышать цены на проезд.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в ответ на запрос OBOZ.UA. Сейчас одна поездка в наземном и подземном транспорте стоит 8 гривен.
Что известно
"Хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве является дотационным, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цены на проезд. Хотя во многих крупных городах Украины это уже сделали. Разница в существующем тарифе и экономически обоснованном – 11 млрд в год. Это – средства, из бюджета Киева. А в условиях, когда в столице забрали 8 млрд (на "Укрзалиізницю"!) – на запланированную дотацию средств столицы не будет хватать", – говорится в сообщении.
Мэр добавил, что именно поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы "с таким минусом из бюджета", снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов. Он напомнил, что перевозка льготников является бесплатной – "это еще миллиард из бюджета города". Эти средства столице не компенсирует государство, хотя должно.
"Сейчас мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральная же власть сделала все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить созданную ситуацию и сохранить существующие тарифы. Потому что, как я и говорил ранее, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте мы не будем рассматривать!", – подчеркнул Кличко.
