Киев в дыму после вражеской атаки: количество погибших и пострадавших возросло. Фото и видео

В ночь на 28 августа Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В нескольких районах столицы зафиксированы прилеты, есть погибшие и десятки раненых.

Среди "целей", по которым российские войска направили дроны и ракеты – гражданская инфраструктура и жилые дома в ряде районов Киева, в частности в Днепровском и Дарницком. Как выглядит украинская столица на утро после вражеской атаки, зафиксировал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Киев оправляется от атаки войск РФ

Очередную ночь террора устроили 28 августа российские войска жителям украинской столицы: небо над Киевом утром затянуто дымом.

По состоянию на 06:22 уже было известно о жертвах и десятках пострадавших.

"Тяжелая ночь для Киева. На месте поражений в результате российского комбинированного удара работают экстренные службы. К сожалению, есть жертвы. По состоянию на сейчас 4 погибших, среди которых 2 детей, и более 20 раненых", – отмечал в это время министр внутренних дел Игорь Клименко.

Городской голова Киева Виталий Кличко конкретизировал: по состоянию на 06:29 поступила информация о по меньшей мере 22 пострадавших. Четырем оказали помощь на месте, остальные – 22 человека – нуждались в госпитализации.

Ближе к 8 часам утра Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло практически вдвое.

"38 человек пострадали в результате атаки врага на столицу. 30 из них госпитализированы в столичные больницы", – отметил он.

Около 8 часов утра президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Киеве россияне убили восемь человек, среди них – ребенок. А в КГВА уточнили, что по состоянию на 08:30 количество пострадавших достигло 45 человек.

В разных районах Киева зафиксированы попадания и вспыхнули пожары.

Так, в центре столицы россияне попали в торговый центр.

Серьезно пострадал ночью Дарницкий район: там повреждены многоэтажки. В результате прямого попадания разрушена часть пятиэтажного дома – с 1 по 5 этажи. Там под завалами оказались люди, продолжается операция по их спасению.

Также обломки БпЛА упали на крышу 9-ти этажного жилого дома, в результате чего вспыхнул пожар. Горела также нежилая застройка.

В Шевченковском районе произошел пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

В Днепровском районе разрушениям подверглось офисное здание, там произошло возгорание. Пожары фиксировались в 25-этажном и 9-этажном домах, а также на территории детсада и на стоянке автомобилей.

В Соломенском районе горел частный жилой дом.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе последствия атаки фиксируются в нежилой зоне. Также есть повреждения в Оболонском районе.

На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы.

"На одной из локаций работаем с главой ГСЧС. Спасательно-поисковые операции в активной фазе. Оперативная обстановка динамично меняется. Привлекаем авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Делаем все, чтобы спасти как можно больше людей", – писал в 06:22 министр внутренних дел Клименко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия ударила по Киеву дронами и ракетами. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, под завалами люди, среди жертв – дети.

Также враг массированно атаковал Киевскую область. В пристоличном регионе повреждены дома, есть пострадавший.

